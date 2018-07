Tomorrowland: début du second week-end de festival sous un soleil de plomb

Le coup d'envoi du second week-end du festival Tomorrowland a été donné vendredi sur la plaine du Schorre à Boom. Si une averse a un peu rafraîchi l'atmosphère vers 18h00, le second week-end a débuté sous une chaleur accablante, obligeant les organisateurs à prendre certaines mesures.

Paul Kalkbrenner a lancé les hostilités à la mi-journée sur le podium principal. A l'instar du week-end dernier, le Belge Coely se charge des sons hiphop et le Néerlandais Hardwell clôturera la soirée.

"Nous avons prévu quelques mesures en raison de la chaleur", a expliqué la porte-parole Debby Wilmsen. "Nous informerons les festivaliers en fonction des résultats du monitoring que nous effectuons régulièrement".

Des places à l'ombre supplémentaires sont prévues au camping Dreamville et des rafraîchissements en plus sont disponibles autour des scènes extérieures et intérieures. Il y aura de l'eau potable en suffisance. Des petits parasols sont aussi disposés sur le camping et sur la plaine.

Les pompiers ont prévu un doublement des effectifs. Ils resteront sur place 24h/24. Les hommes du feu décideront doivent encore se prononcer sur l'autorisation, ou le refus du feu d'artifice programmé.