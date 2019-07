Tomorrowland: 24 dealers arrêtés lors du premier week-end

Tomorrowland : Une aubaine touristique - JT 19h30 - 18/07/2019 Demain s'ouvre la 15ème édition de Tomorrowland. Durant 2 semaines, plus de 400.000 personnes sont attendus à Boom pour fêter la musique électronique. Depuis lundi, des milliers de festivaliers du monde entier arrivent en Belgique et visitent Bruxelles. Le festival est même devenu l'événement qui rassemble le plus d'étrangers dans le capitale belge. C'est le weekend le plus touristique de l'année pour les hôtels.