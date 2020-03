Tomber en panne de voiture en période de confinement

Que se passe-t-il quand on tombe en panne de voiture en ce moment ? Les dépanneurs restent sur le pont. Dans les garages, on travaille aussi. Mais on priorise les interventions.

Frédéric Tricaricot est un des patrouilleurs de Touring. Lors de ses interventions, il n’a pas le droit de rentrer dans la voiture du client et il doit respecter des consignes : " Le gel désinfectant, nous mettons aussi des gants en latex. En plus, on met des autres gants pour travailler sur les véhicules. "

Le véhicule pour lequel il vient d’être appelé à Aywaille n’est pas banal. Il s’agit d’un corbillard. Mauvaise nouvelle : il est impossible de le réparer sur place. Frédéric Tricaricot annonce au propriétaire : " C’est votre démarreur qui est bloqué. On n’a pas d’autre alternative que de faire un remorquage. Comme tous les garages sont fermés, il faudra faire le remorquage ultérieurement. "

Pour Luc Lemaire, l’entrepreneur de pompes funèbres, forcément : " C’est embêtant. On en a besoin parce qu’on doit faire maintenant les transferts avec un corbillard. "

Dans ce cas-ci, la voiture restera à domicile et sera réparée après le confinement. Mais si vous tombez en panne sur la route, c’est plus compliqué, surtout si vous n’avez pas souscrit une assurance assistance. Philippe Rylant, porte-parole de Traxio, explique : " Il n’existe pas de numéro centralisé pour appeler un dépanneur. Si vous tombez en panne, appelez votre garage. "

Le problème c’est que les garages sont fermés. Certains ont des permanences téléphoniques et réalisent les dépannages, mais ils ne répareront votre véhicule que si vous êtes dans une situation d’urgence. " Les garages qui font encore les réparations nécessaires peuvent toujours avoir des pièces. La seule différence, c’est que la livraison des pièces peut prendre un peu plus de temps que d’habitude. ", précise Philippe Rylant.

Notons encore que Touring offre, exceptionnellement, un service gratuit à tous les acteurs de la santé et de la sécurité.