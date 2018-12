Toilettes hors service, pas de chauffage: âgée de 15 ans à peine, la caserne de La Louvière est en plein délabrement

La caserne des pompiers de La Louvière est en bien piteux état. Privés de chauffage depuis le 18 décembre, locaux dégradés par l'usure et l'usage intensif et surtout le manque d'entretien, sans parler des toilettes hors service, les pompiers de La Louvière ne sont pas gâtés en cette fin d'année. Même les douches sont délabrées et n'ont plus l'eau chaude!

"A partir du moment où on n'a plus d'eau chaude, ça pose problème, car le pompiers doivent se décontaminer. C'est clairement pas le confort idéal pour le moment" explique Blaise Dechamps commandant ff des pompiers de la Louvière.

Situation d'autant plus interpellante que la caserne n'a que 15 ans. Mais comment en est-on arrivé là ?

"J'ai été surprise aussi, reconnaît Françoise Ghiot, bourgmestre ff de La Louvière. Il y a des constats qui doivent être faits, en allant de l'avant, sans se demander qui est responsable".

Des travaux ont déjà été entrepris ça et là et une société de chauffage est venue sur place constater les dégâts. Reste que le délabrement de ce bâtiment ne date pas d'hier. Problème de communication, disent les deux parties. Il est urgent de rétablir la liaison...