Toboggans, bouées, tonneaux... le matériel d'Océade vendu aux enchères

Océade célèbre cette semaine son 30e anniversaire. Le parc aquatique bruxellois avait ouvert ses portes le 14 juillet 1988. Un anniversaire en demi-teinte, puisqu'Océade vit son dernier été. Les piscines fermeront définitivement leurs portes fin septembre pour être détruites et remplacées par le projet Néo.

En attendant, Océade est à vendre en pièces détachées. Un site de vente aux enchères permet depuis quelques jours d'acquérir une partie du matériel ou des décorations.

Parmi les objets proposés aux particuliers et aux professionnels : des toboggans, des jeux aquatiques, des bouées, un tonneau, un perroquet pirate, mais aussi des pompes, des friteuses ou des chambres froides. Tout ce qui fait partie d’Océade doit être vendu et est mis aux enchères sur internet.

"Le meilleur système pour vendre l'ensemble du matériel, c'est la méthode moderne de vendre aux enchères. Au départ tout était prévu pour des professionnels avec des grands lots Horeca, des pompes, des décorations...", énumère Thierry Meeùs, administrateur-général d'Océade.

Si au départ, la vente s’adressait uniquement aux professionnels, très rapidement des demandes ont été faites par des particuliers qui souhaitaient acquérir un élément de décor ou un petit objet venant d’Océade. La nostalgie du lieu s’installe déjà. Il faut dire qu’en 30 ans d’existence, Océade a diverti des générations d’amateurs d’eau. "On aura accueilli à peu près 7 millions de visiteurs, majoritairement des Bruxellois (...) C'est vraiment une attraction importante de Bruxelles", poursuit Thierry Meeùs.

Démolition en 2019

Sur le site de Bruparck, seul Mini-Europe a réussi à sauver sa peau. Le village a déjà été détruit, laissant derrière lui un grand vide. Kinepolis sera rasé en 2025, mais trouvera une autre place dans le nouveau projet. Quant à Océade, il fermera définitivement ses portes fin septembre avant d’être rapidement détruit. Ensuite, conclut l'administrateur-général d'Océade, "on passera à la démolition du bâtiment en lui-même pour remettre le terrain vide de tout bâtiment en 2019".

24 personnes travaillaient en CDI à Océade et une centaine de personnes en contrats saisonniers. La piscine était la troisième attraction bruxelloise la plus visitée après l’Atomium et Mini-Europe. En lieu et place des toboggans et des piscines un centre commercial, des appartements et des bureaux seront construits. Et il n'existera plus de parc aquatique tropical en région bruxelloise.