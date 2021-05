Thumaide: une voiture heurte une façade sur la place, la maison est inhabitable

Une voiture a percuté accidentellement la façade d'une maison, vendredi après-midi, dans l'entité de Beloeil, près de Tournai. La façade de l'habitation risque de s'effondrer. L'occupant des lieux devra être relogé. On ne déplore aucun blessé.

Les faits se sont déroulés vers 16h30 sur la place du village de Thumaide, dans l'entité de Beloeil. Suite à un malaise, une conductrice âgée d'une cinquantaine d'années a perdu le contrôle de son véhicule. La voiture a terminé sa course contre la façade d'une habitation qui a été déstabilisée. Les services de secours ont envoyé sur place trois véhicules d'intervention et une ambulance. Dans la maison, personne n'a été blessé. La conductrice a été admise en milieu hospitalier pour un contrôle. La façade, fissurée, risque de s'effondrer. "Depuis notre arrivée sur les lieux on a pu constater que les briques s'écartent. Il y a bel et bien risque d'effondrement. Nous allons tenter d'étançonner cette façade", expliquait vers 17h00 le lieutenant José Rucuero qui a dirigé l'intervention. Le bourgmestre de Beloeil, Luc Vansaingèle (PS) , s'est rendu sur les lieux. L'habitation est interdite d'occupation. Une partie de la place de Thumaide a été interdite à la circulation et des déviations ont été mises en place. L'occupant de la maison sinistrée, un sexagénaire, sera relogé.