Thumaide: déposée illégalement dans les encombrants, une bonbonne de gaz explose dans le broyeur

"Il se confirme qu’une bonbonne de gaz a été déposée illégitimement parmi les encombrants et est passée dans le broyeur, provoquant la détonation entendue par les riverains"... C’est par ces mots que, dans un communiqué, l’Intercommunale Ipalle a répondu aux interrogations de ceux qui, ce mercredi soir, avait entendu une détonation sur le site du Centre de valorisation des déchets de Thumaide.

Le Communiqué précise qu’aucune personne n’a été touchée dans l’incident et que le matériel, heureusement prévu pour résister à des contraintes importantes, n’a lui non plus subi aucun dommage. Les machines ont d’ailleurs pu être remise en route ce jeudi matin.

Une enquête a toutefois été initiée pour retrouver la personne qui a déposé cette bonbonne, un dépôt totalement interdit dans les recyparcs. Seules les petites bonbonnes à usage unique peuvent être déposées dans les déchets spéciaux des ménages.