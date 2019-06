Thulin: la police lance un appel à témoins suite à la tentative d'assassinat du 22 mai dernier

Un homme a été blessé par balle le 22 mai 2019 vers 13h30 à Thulin (Hensies). L'auteur des coups de feu a pris la fuite. La police lance un appel à témoins.

La tentative d'assassinat s'est produite rue Auguste Lecomte à Thulin, sur le parking du centre sportif communal. La victime venait d'y stationner son véhicule et se dirigeait vers l'entrée de la salle lorsqu'un homme s'est dirigé vers lui et a immédiatement tiré un coup de feu dans sa direction. Touché, l'homme est tombé au sol et le tireur a encore fait feu à plusieurs reprises.

L'auteur portait un casque de moto et une veste noire. Une voiture de taille moyenne et de teinte gris clair semblait l'attendre à proximité. Ce véhicule, conduit par un homme, est ensuite parti par la rue Fulgence Masson en direction de la "Route de Wallonie" (RN 552).

Les enquêteurs sont à la recherche de toute personne qui aurait remarqué des agissements suspects ou qui aurait des informations sur ce fait. Les témoignages peuvent être apportés aux enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30.300 ou par courriel à l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu.