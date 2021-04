Thuin : une Saint-Roch 2021 "encore autrement"

On vous l’annonçait en début de semaine, la Sainte-Rolende est annulée à Gerpinnes. Tous les regards se tournent à présent vers la Saint-Roch, à Thuin. Est-ce que l’une des plus importantes marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse va elle aussi être annulée, pour la seconde année consécutive ? La réponse est non, même s’il n’y aura pas de sortie des compagnies ni de procession. Des petites animations seront prévues un peu partout. Gérard Vanadenhoven, le président de la St-Roch : "Nous avons demandé aux thudiniens de réfléchir à des actions, des animations, qui mettront en évidence le folklore thudinien. Nous n’avons pas encore clôturé cet appel, donc il n’est pas encore possible de présenter un programme complet. Mais par exemple, le Centre d’Histoire et d’Art de la Thudinie va participer d’une façon ou d’une autre. Le Centre Culturel va réaliser des enregistrements de batteries, les compagnies devraient chacune fournir un costume, qui sera posé sur mannequin, et tous les mannequins seront disposés en plusieurs endroits de la ville. Il y aura une expo de photos de la Saint-Roch qui seront installées dans différents quartiers, et n’oublions pas les écoles, qui devraient être impliquées d’une façon ou d’une autre !".

L’organisation de cette Saint-Roch "encore autrement" (en 2020, c’était la "St-Roch autrement") est bien sûr compliquée, mais il est hors de question de tout annuler, explique Gérard Vanadenhoven : "Evidemment que ça serait bien plus simple de tout annuler, mais pour les thudiniens, c’est Leur fête, on a ça dans les tripes, il faut qu’il y ait quelque chose ! Je sais que des gens sortiront à 5 heures du mat, ou marcheront les 3 parcours à la suite ! Et oui, la crainte c’est qu’il y ait des dérives, mais j’espère que gens seront raisonnables, et qu’ils feront la part des choses entre faire fête et ne pas déraper ! On verra bien, c’est la responsabilité de chacun".