Thuin : une exposition consacrée aux trésors archéologiques du bois du Grand Bon Dieu

Depuis l'année dernière, des archéologues de l’ULB fouillent à Thuin le bois du Grand Bon Dieu. Cette ancienne fortification gauloise date de 75 à 25 avant J-C. Elle aurait surtout été un lieu de rassemblement pour des fêtes religieuses ou des banquets. Gaulois et Romains s’y sont aussi affrontés. Depuis la découverte de statères en or en 1980, le site était régulièrement pillé ; la campagne menée par l’ULB en collaboration avec la Région wallonne et la ville de Thuin a permis de mettre fin à ces fouilles illégales.