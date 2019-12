Thuin : un restaurant propose de composer son assiette avec des aliments vendus au poids

Le projet a germé dans la tête d’un jeune couple il y a quelques mois : ouvrir un restaurant qui propose une nourriture locale et bio où tout est pesé.

" Parfois les gens n’ont pas assez à manger et on les ressert mais ils ne payent pas plus cher et on est perdant; parfois ils voudraient une assiette moins remplie mais ça n’est pas possible, explique Nadia Zemni. Au comptoir de Feel Food, nous proposons au client de payer le juste prix. L’idée c’est qu’il compose son repas avec des aliments qui sont vendus au poids. "

Nadia et son compagnon Cédric ont aussi accordé une attention toute particulière au recyclage. Vaisselle, décoration du restaurant : le réemploi est la règle !

" Nous développons un projet qui correspond vraiment à notre philosophie de vie explique Cédric. On voulait limiter notre empreinte et offrir un lieu convivial avec une grande table partagée. "

Les jeunes gérants ne sont pas des novices. Sous l’enseigne Feel Food, ils ont déjà lancé un food truck en 2016 qui se rend notamment sur les festivals et à divers événements pour proposer des plats sains. Le concept a séduit puisqu’en 2019 les sorties du food truck ont été multipliées par deux.