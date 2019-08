Thuin : un havre pour la biodiversité de la Sambre

La ville de Thuin est une ville de batellerie. Dans la ville basse, le quai le long de la Sambre accueille d’ailleurs, sur une péniche, un musée de la batellerie. Sur son parcours à travers Thuin, la Sambre est, comme partout sur son tracé belge, canalisée. Mais les berges qui forment le quai sont ici des murs verticaux dénués de toute végétation. Ce n’est pas le cas qu’à Thuin, mais à chaque fois que la rivière traverse une agglomération. Et c’est encore plus flagrant sur la Basse-Sambre, entre Charleroi et Namur. Cette absence complète de végétation, ces berges verticales qui s’érigent depuis le fond du cours d’eau,… ne sont guère propices à la biodiversité. C’est la raison pour laquelle a vu le jour le projet TVBuONAIR (Trame Verte et Bleue en milieu urbanisé) initié dans le cadre du programme européen Interreg.

Sur une dizaine de mètres de longs, une structure métallique a été fixée à la berge en moellons de béton. Une espèce de gigantesque balconnière dont la base est immergée une douzaine de centimètres sous la surface. Dans ces grands paniers sont placées de longues tresses et épaisses tresses de fibre de coco. La fibre de coco est perméable et présente la particularité de retenir les nutriments utiles au bon développement des plantes : azote, phosphore, potassium… Deux semaines avant l’installation, les plantes destinées à végétaliser les berges de la Sambre à Thuin ont été plantées dans ce substrat de fibre de coco dans lequel elles se sont enracinées et déjà bien développées.

Des plantes d’air et d’eau

Les plantes hélophytes déjà bien enracinées dans la fibre de coco - © RTBF

Les plantes qui vont trouver place dans ces balconnières sont des iris aquaphiles et des carex. Il s’agit de plantes hélophytes. Des espèces dont le système reproducteur (les feuilles et les fleurs) sont à l’air libre, alors que le système racinaire se trouve sous l’eau. Et c’est précisément ce système racinaire qui intéresse les porteurs de ce projet. Les racines vont grandir et plonger jusqu’à une profondeur de 40 et même 60 centimètres. Et cette dense "forêt" de racines qui va offrir à la faune un refuge. Les poissons viendront y frayer, les batraciens et les libellules y pondre. Les zooplanctons pourront s’y développer.

Dans le feuillage viendront batifoler les insectes qui attireront des oiseaux qui s’en nourrissent. Insectes dont les larves nourriront les batraciens… etc.…

Bref, c’est tout l’écosystème toute et toute la chaîne alimentaire propre aux berges des rivières qui vont, sur quelques mètres de longs, être favorisés et reproduits au cœur de l’agglomération de Thuin. Et tout cela est sans compter le printemps qui verra les fleurs apparaître et colorer le quai.