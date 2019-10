Thuin: la passerelle piétonne enjambant la Sambre a été installée cette nuit

Elle mesure 39 mètres de long et 6 mètres de large, pèse près de 35 tonnes. Une grue de 700 tonnes installée sur le quai de halage a procédé à la mise en place de cette passerelle.

De nombreux badauds sont venus assister à la manœuvre. Cette passerelle était attendue depuis 10 ans et permettra aux piétons de franchir la Sambre entre le quartier des Bateliers à la ville-basse et le quartier de la gare de l'autre côté de la rivière. Un quartier qui s'en trouvera redynamiser. Auparavant, il fallait opérer un détour par le viaduc de la N59, un axe routier très fréquenté. Le franchissement de la Sambre via la passerelle améliorera la sécurité des piétons.

La passerelle est désormais en place. Elle va à présent être ancrée aux berges. Les Thudiniens devront attendre encore une quinzaine de jours avant de pouvoir l'emprunter.

Le coût de la passerelle, un million d'euros, a été intégralement pris en charge par la Région wallonne.