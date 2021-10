Thuin : désherber la ligne du tramway sans pesticides pose problème

L’usage des pesticides est interdit dans les espaces publics en Wallonie. A Thuin, le Musée vivant du tram Vicinal n’est pas sûr de pouvoir exploiter ses lignes sans pesticides.

A Thuin, la nature a repris ses droits sur la vieille ligne du Tramway. Depuis 2019, les pesticides sont interdits sur l’espace public, et ça se voit. Marcel, le conducteur, doit manœuvrer avec prudence : "Quand le rail est gras à cause de la végétation, on risque de glisser, comme sur une patinoire !", explique-t-il, le danger est réel.

Tout l’espace public n’est pas logé à la même enseigne. Infrabel, en charge du rail belge, a obtenu une dérogation. L’ASBL s’étonne : "Nous transportons aussi des passagers et la sécurité doit être la même", s’insurge Benjamin Leclerc, bénévole au musée du tram de Thuin. "On ne peut pas jouer sur la sécurité avec une mauvaise adhérence de nos roues".

La ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier, motive sa décision : "Ce n’est pas qu’un enjeu environnemental, c’est aussi une question de santé. Via notre biomonitoring de la population, on a pu mesurer les substances chimiques dans les corps de notre population. On trouve du glyphosate dans l’organisme d’un adolescent sur quatre !"

Mais pourquoi cette dérogation pour Infrabel et pas pour quelques ASBL ? "Infrabel a une dérogation pour un an mais s’est engagée clairement à se passer des produits chimiques à brève échéance. Dans l’immédiat, si Infrabel avait dû arrêter de traiter ses voies, il aurait dû revoir ses normes de sécurité, réduire ses vitesses. Pour les trains touristiques, des alternatives existent".

En attendant, les ASBL touristiques sont découragées. Chaque année à Thuin, 5 à 6000 passagers profitent de trajets bucoliques à travers la région. Une activité aujourd’hui menacée.