Thuin : des investisseurs prêts à miser sur un futur hôtel de luxe à l'Abbaye d'Aulne

Actuellement, il n’existe qu’une offre hôtelière très limitée de quelques chambres à proximité de l’Abbaye d’Aulne. Face à ce constat, Madeleine Fally Delbart et son mari, propriétaires de la ferme de l’abbaye depuis 2016, se sont lancés dans un projet d’hôtel de luxe pourvu d’un espace wellness : "On parle tout de même d’une centaine de chambres. Ce qui est intéressant c’est que les touristes qui y séjourneraient auraient accès aux nombreux restaurants présents à proximité. C’est donc un beau vecteur de redynamisation. Vous n’avez pas ça par exemple à Villers-la-Ville où on a plus misé sur la culture. Ici, on pourra plutôt imaginer un développement autour du bien-être grâce aux infrastructures wellness."