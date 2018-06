Thuin: des fouilles archéologiques sur le site du bois du Grand Bon Dieu

Des fouilles archéologiques viennent de débuter dans le bois du Grand Bon Dieu à Thuin. Ce site historique est régulièrement pillé depuis plusieurs années par des personnes équipées de détecteurs de métaux qui tentent notamment de mettre la main sur des pièces d’or de l’époque gauloise. Il était donc urgent d’agir pour préserver et recenser ce patrimoine.

Les fouilles sont réalisées par des archéologues et des étudiants de l’Université libre de Bruxelles. "Le site a été occupé entre 3000 et 4000 av J-C, à l’époque néolithique, explique le coordinateur du chantier, Nicolas Paridaens. Cette présence se matérialise par la découverte de nombreux silex. Nous espérons aussi trouver des objets en céramique. On sait par ailleurs que ce bois a été occupé à la fin de l’époque gauloise; nous avons notamment retrouvé des balles de fronde qui témoigneraient de combats entre des Gaulois et César."

Ces fouilles sont réalisées en collaboration avec l’AWaP (l'Agence wallonne du Patrimoine) et la ville de Thuin, propriétaire des lieux. Elles devraient se poursuivre jusqu’en 2020.