Thuillies : sosie vocal d’Elvis, Il ouvre un bar qui ressemble à la maison du King

En approchant la maison, on reconnaît les colonnes qui soutiennent un fronton en triangle. La même architecture que Graceland, la fameuse maison d’Elvis Presley. Sous un petit soleil, la façade d’un blanc éclatant place le visiteur sous les feux de la rampe. "J’avais repéré cette maison, il y a un moment et quand j’ai montré une photo de la maison d’Elvis, le propriétaire a reconnu qu’il y avait un lien. Depuis, on l’a achetée cette maison. Et on y a apporté quelques améliorations pour la rapprocher encore de Graceland."