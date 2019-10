Thorembais-Saint-Trond : c'est le moment de la récolte du safran

On connaît le safran comme une des épices les plus rares et les plus chères. Une des plus exigeantes à cultiver aussi. Il y a moins de dix ans, Anthony Minet et son épouse se sont lancés dans la culture du crocus sativus, dont les filaments donnent le précieux safran. De quelques centaines de bulbes en 2011, ils sont passés à plusieurs dizaines de milliers, plantés sur deux parcelles, l’une à Thorembais, l’autre en province de Namur. Cette année, ils espèrent en obtenir entre 200 et 250 grammes de filaments, qu’ils vendront à des chefs ou à des particuliers, via des épiceries fines de la région. Pour un quart de gramme de safran, il faudra débourser dix euros.

Un trésor sous les pétales

Depuis début octobre, les bulbes fleurissent et la cueillette est en route. Le couple profite de chaque heure d’ensoleillement pour récolter les fleurs d’une couleur mauve tendre. Le trésor se trouve caché à l’intérieur de la corolle : le pistil de la fleur. "On enlève les pétales tout autour, nous montre Anthony. Ensuite, on vient pincer la partie orangée, qu’on va garder et sécher". Anthony et sa femme produisent le safran seuls, en activité complémentaire, et assurent eux-mêmes toutes les étapes, de la plantation du bulbe à la commercialisation des filaments. "C’est devenu une passion. On ne perd plus d’argent, mais on ne gagne pas non plus notre vie avec ça !", insiste-t-il.

Chaque étape de la production est cruciale

Le couple ne souhaite donc pas produire plus, mais toujours améliorer la qualité de son safran, pour satisfaire la clientèle la plus exigeante. Il ne se contente donc pas de proposer du "vrai" safran. Chaque étape de sa production fait l’objet de soins particuliers. Cela commence par le choix des bulbes, les mieux adaptés au terroir où ils seront plantés. "Après il y aura l’entretien de la safranière et la cueillette. Nous allons systématiquement écarter les fleurs qui sont un peu moins belles", poursuit-il. L’émondage – la séparation des pétales et du pistil – et le séchage sont aussi deux étapes cruciales. "Si on a un safran qui n’a pas suffisamment séché, il se conservera moins bien. Et un safran trop sec aura perdu une partie de sa saveur et de ses arômes". Des arômes qui viendront parfumer de la simple purée de pommes de terre aux plats les plus sophistiqués, en passant par la bière et le fromage.