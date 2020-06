Thieu: l'auteur du double homicide serait un louviérois

L'enquête relative au meurtre d'une dame et d'un homme, le 19 mai aux étangs de la Renardise à Thieu, a abouti, mardi, sur plusieurs interpellations. Un Louviérois aurait été identifié comme auteur du double homicide, a indiqué le parquet de Mons.

Six interpellations ont eu lieu ce mardi 2 juin dans le cadre du double homicide commis sur les berges de l'étang de la Renardise à Thieu le 19 mai 2020.

Le Parquet de Mons a indiqué que les différents devoirs d'enquête ont permis d'identifier plusieurs suspects qui ont déclaré, dans un premier temps en qualité de témoins, s'être trouvés sur les lieux des faits et avoir eu contact avec les victimes.

Des contradictions

Les contradictions relevées dans le cadre de leurs déclarations respectives ont conduit les services de police à effectuer plusieurs vérifications qui ont abouti à la délivrance de huit mandats de perquisition, qui ont été exécutés mardi.

Ces perquisitions ont permis de découvrir une arme à feu dont le calibre correspond à celui de l'arme qui a servi pour commettre le double homicide.

Les suspects ont été interpellés et leurs auditions ont permis de révéler que l'auteur des coups de feu serait un homme âgé de 43 ans et originaire de La Louvière. Il est connu des autorités judiciaires, notamment pour infractions à la loi sur les armes et tentative de vol avec violence. Le suspect sera présenté mercredi à la juge d'instruction chargée du dossier. Le mobile du double homicide demeure actuellement flou.

Divers devoirs, notamment balistiques et ADN, ont été ordonnés pour déterminer si l'arme trouvée est bien celle qui a servi le 19 mai.