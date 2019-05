Thierry Witsel, le père du diable rouge, devient député wallon PS

6975 voix de préférence. C'est le beau score personnel de Thierry Witsel, le père du diable rouge. Il y a quelques mois seulement, il s'est lancé en politique. Il a rejoint la liste régionale du parti socialiste et vient d'être élu député au Parlement wallon.

Cet enseignant de maçonnerie dans une école spécialisée va quitter son poste, non sans un pincement au cœur. Nous sommes allés à sa rencontre.

« Faire une campagne en débarquant via le monde sportif, ce n'est pas évident» explique-t-il. «Il a fallu d'entrée de jeu être sur le terrain et aller oser parler aux gens, discuter avec eux, les écouter au quotidien. Je pense que ça va être le même combat quand je prendrai place en tant que député. Ce n'est pas quelque chose qui me fait peur. Il faut juste avoir le cran de se faire entendre».