"There is no planet B": des élèves de l'Ecole européenne de Bruxelles II manifestent pour le climat

Ils étaient plus d'une centaine à se réunir au rond-point Schuman, à Bruxelles, afin de faire entendre leurs voix. "There is no planet B" et "The right to know" sont les slogans scandés par des élèves de l'Ecole européenne de Bruxelles II. Ils veulent que tout un chacun prenne conscience de l'urgence climatique, appelant nos politiques à agir plus fermement.

"Il y a une quantité incroyable de preuves que le réchauffement de la planète est un problème plus qu'urgent, et pourtant personne ne semble s'y intéresser. Nous demandons une action politique, nous demandons que les faits soient reconnus et, plus que tout, nous demandons notre droit à l'information sur le sujet." expliquent-ils sur la page Facebook de l'événement.