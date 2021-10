Théâtre de Liège : "ZAÏ ZAÏ" la nouvelle création du Collectif Mensuel

Le Collectif Mensuel est de retour cet automne au Théâtre de Liège avec une nouvelle création dont le titre, "ZaÏ Zaï", sonne comme une chanson de Joe Dassin.

Adapté de la bande dessinée de l’auteur français Fabcaro, "Zaï Zaï, Zaï, Zaï", ce projet théâtral était dans les cartons des Liégeois depuis plusieurs années déjà. "C’est en 2015 que nous avons découvert cette bande dessinée, grâce à l’écrivain Nicolas Ancion, collaborateur de la première heure du Collectif Mensuel" explique Renaud Riga, un des cinq membres du Collectif Mensuel "quand il nous a mis cette BD dans les mains, nous venions à peine de terminer l’écriture de Blockbuster, spectacle avec lequel nous tournons d’ailleurs toujours ! Il s’est alors attelé à l’adaptation de cette BD, il a ajouté de nouveaux éléments pour que ça tienne la distance sur scène et cela, tout en respectant le style de Fabcaro. Freinés l’année dernière par la crise sanitaire, nous pouvons enfin sortir ce projet de nos tiroirs".

"Zaï Zaï" raconte la mésaventure d’un client lambda d’un supermarché qui, alors qu’il fait ses courses, a oublié sa carte de fidélité. " Cet oubli crée l’émoi et la panique. La Sécurité, le monde politique et les médias s’en mêlent, le client prend la fuite et se retrouve en cavale et ce qui était un événement absolument sans importance, devient un fait d’actualité mondial" résume Renaud Riga.

Avec un humour qui se veut piquant et grinçant, "Zaï Zaï" évoque la surmédiatisation dont, la plus insignifiante anecdote fait aujourd’hui souvent l’objet, relayée à souhait par les réseaux sociaux. " Ce qui importe de nos jours c’est de ne surtout jamais être en retard, de toujours avoir une guerre d’avance, quitte à la provoquer" conclut en souriant Renaud Riga.

Pour cette nouvelle création, le Collectif Mensuel adopte les codes du roman-photo et donne vie aux clichés de nombreux figurants photographiés lors d’un tournage réalisé à Liège. Tout comme pour "Blockbuster" mais aussi "Sabordage", spectacle avec lequel le collectif liégeois tourne encore également, les bruitages et la bande sonore sont réalisés avec prouesse, en direct.

"Zaï Zaï" est créé au Théâtre de Liège du 19 au 30 octobre.