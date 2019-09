Théâtre de L'Ancre : présentation de la 51e saison et du projet de transformation du bâtiment

Le Japon s’était invité rue de Montigny ce dimanche au théâtre de l’Ancre. Déguisements nippons ou encore jeux vidéo d’arcade, tout avait été réuni pour une rentrée festive. Au menu de cette journée : la présentation de la nouvelle saison, la 51e.

"Les moments forts, le "Focus Hétéroclite" et le "festival Kicks !", détaille Jean-Michel Van Den Eeyden directeur de l’institution carolo. "Ces deux évènements sont vraiment les temps forts. Et puis voilà, il y a plein d’autres choses à côté tant du yoga que du running le temps de midi. Des cantines, des fêtes, des pièces de théâtre en nombre, des spectacles ou encore la possibilité de venir chercher des paniers préparés par des agriculteurs de la région."

Le spectacle Le Grand Feu

Le premier grand rendez-vous à ne pas rater, ce sera "Le Grand Feu". Avec aux manettes le rappeur carolo Mochelan. "C’est une revisite de l’œuvre de Brel version contemporaine c’est-à-dire que nous ne sommes pas du tout dans l’imitation, on est dans une réappropriation de son répertoire". Ce sera à découvrir du 2 au 12 octobre au théâtre royal de L’Ancre.

Autre spectacle "fait maison" : LUCA

Après le succès la saison dernière, cette pièce en duo, drôle et attachante, reviendra en avril en fin de saison. Avec LUCA, "on voyage jusqu’aux origines de l’homme pour explorer les notions d’héritage et d’intégration", précise Hervé Guerrisi l’un des deux acteurs. "C’est vraiment un questionnement d’où on vient. Une pièce bien d’actualité".

Le projet de nouveau bâtiment a été présenté

Après 30 années passés rue de Montigny dans des locaux trop exigus, le dossier de nouveau bâtiment avance. Pour rappel, l’Ancre restera au même endroit mais le lieu sera agrandi avec deux maisons voisines qui compléteront l’espace.

"L’hypothèse, c’est de réaliser un vrai outil de théâtre dans la région de Charleroi", explique Olivier Bastin l’architecte. "L’idée c’est de le faire dans le lieu parce qu’il y a un véritable ancrage. À partir de trois maisons qui existent rue de Montigny, on va faire une salle qui va faire 24 mètres de large et 30 mètres de profondeur pour le plateau. Cela fait une salle de 300 à 400 places. Et puis, d’autre part, il y aura une petite salle qui occupera le jardin".

Quant aux délais ? "On en a pour un an d’étude, de permis, etc. Et puis, on en a pour un an et demi voire deux ans de travaux. Donc, il faut attendre le nouveau théâtre dans trois ans", conclut Olivier Bastin.