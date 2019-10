Théâtre américain : la Ville de Bruxelles et la Flandre se disputent ce bâtiment emblématique de l'Expo 58

Situé à quelques centaines de mètres l’Atomium, le Théâtre américain faisait partie du très futuriste pavillon des Etats-Unis dessiné par l’architecte Edward D. Stone. Au terme de l’Exposition universelle, les États-Unis l’offrent à l’État belge. Et quelques années plus tard, début des années soixante, il devient un grand studio de télévision pour la BRT (ex VRT). Mais en 2010, vu les économies imposées à la chaîne publique flamande, la VRT quitte les lieux. La Ville de Bruxelles va alors investir le Théâtre américain un an plus tard pour y loger son pôle événementiel et certaines asbl actives dans l’insertion socioprofessionnelle. Comme la VRT quelques années plus tôt, la Ville résilie son bail en 2016. La location s’avère trop coûteuse pour la commune.

La Ville de Bruxelles VS la Flandre

Dès le début, la Ville souhaitait acheter le bâtiment et le rénover. Elle a d’ailleurs remis une offre de 2.5 millions d’euros au Fédéral en 2011 (et prévu 7 millions pour la rénovation). Mais cette offre est restée jusqu’ici sans réponse.

Aujourd’hui, la Flandre se positionne aussi pour récupérer le Théâtre américain. Dans son nouvel accord de majorité (N-VA, CD & V, Open Vld), on peut ainsi lire que "le gouvernement flamand sollicitera les autorités fédérales pour le transfert du Théâtre Américain pour la création d’un nouveau pôle culturel flamand. Ce qui doit conduire à une salle de théâtre de 1200 places qui doit rendre possible un certain nombre de plus grandes productions de danse, de théâtre et de musique de manière rentable. […] Après le transfert (à la Flandre, ndlr), le projet sera coordonné par l’Ancienne Belgique". Contacté, le cabinet du nouveau ministre-président flamand était injoignable ce jeudi.

Je ferai tout pour que la Ville de Bruxelles prenne possession de ce bâtiment

La Flandre affiche donc clairement la couleur. Mais la Ville de Bruxelles n’entend pas se laisser faire et réaffirme ses ambitions et sa détermination. "Moi je ferai tout pour que la Ville de Bruxelles, capitale de ce pays, prenne possession de ce bâtiment pour le sauver et y mettre un beau projet culturel ", nous indique le Bourgmestre Philippe Close (PS)." Et notre idée est d’en faire un pôle culturel bilingue, une cité de la musique avec des locaux de répétitions, des espaces pour "filer" les spectacles, des espaces de créations aussi autour des métiers de la musique. Et ce projet est prêt depuis 10 ans !".

Procédure de vente

Après plusieurs années de tergiversations et de discussions, la Régie des bâtiments qui gère le dossier, a décidé en 2019 de vendre ce bien dont personne ne veut au niveau fédéral. Une procédure a été entamée en ce sens. Dans un premier temps, la Régie privilégie les institutions publiques. Elle n’aura visiblement pas besoin de se tourner vers le privé car les intérêts publics pour ce bâtiment ne manquent pas. Pratiquement, s’il n’y a pas d’entente entre les différents acquéreurs potentiels, il partira au plus offrant nous indique la Régie.

Blocage politique

Mais pas sûr qu’on en arrive là. Le dossier est éminemment politique avec aussi quelques relents communautaires. "Il ne faut pas se leurrer, cela fait des années que la N-VA bloque le fait de vendre à la Ville de Bruxelles", rajoute Philippe Close. "Il y en a encore certains qui croient que le territoire bruxellois est préemptable. Hé bien non, les Bruxellois peuvent aussi décider ce qui se passe sur leur territoire. Et notamment de sauver certains patrimoines comme le Théâtre américain. J’insiste aussi sur le fait que côté flamand, il y a une ligne dans une déclaration, nous, on a un vrai projet".

Bref, le sort du Théâtre américain est loin d’être scellé. Et il pourrait bien se retrouver au centre d’un marchandage politique plus large. D’autant que les négociations pour la formation d’un gouvernement fédéral n’ont toujours pas débuté.