Théâtre à Mons: "Ravachol", l'itinéraire d'un poseur de bombes

Ravachol! C'est le titre de la nouvelle création d'Axel Cornil. Pour le comédien et metteur en scène montois, ce nom représentait d'abord une insulte, courante dans la région. Elle désigne une personne qui ne fait pas grand-chose de sa vie. Mais "Ravachol", c'est d'abord un personnage qui a vraiment existé. François Claudius Koënigstein, un ouvrier devenu truand, anarchiste et poseur de bombe. Il a été guillotiné à la fin du 19ème siècle. Plus d'un siècle après sa mort, quatre comédiens racontent son parcours. Une histoire marquée dès l'entame par la violence. Le cadre, les images, le langage sont d'aujourd'hui. Il faut dire que cette histoire d'injustice sociale se soldant par une explosion de violence n'a pas pris une ride.

Sur scène, Pierre Verplancken est Ravachol. Trois autres comédiens - Adrien Drumel, Gwendoline Gauthier et Héloïse Jadoul interprètent les 14 autres rôles.

A voir du 1er au 9 février à la Maison Folie à Mons (MARS - Mons Arts de la Scène).

Et du 19 février au 2 mars à Bruxelles, au théâtre 140.