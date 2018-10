"The Sisters Brothers", le dernier film de Jacques Audiard: un western en partie liégeois

"La vie d'Adèle", "De rouille et d'os", le dernier Chabat... Mikros a réalisé des effets spéciaux pour environ 150 films, belges et étrangers.

"On a dû recréer des bâtiments dans l'univers western, explique Gaël Durant, responsable de production des effets spéciaux chez Mikros. On a complété la ville et la figuration existante avec des personnes en 3D. La foule en arrière-plan par exemple a été créée virtuellement."

Les paysages grandioses, la nature… "on a également dû recréer le monde sauvage pour les besoins du film. Et puis, qui dit western… dit fusillades, dit coups de feu, fumée, impacts, blessures… Tout est recrée sur ordinateur par des équipes ici à Liège !"

Partir du réel

Les spécialistes des effets spéciaux et les cinéphiles le savent : pour que les effets créés soient crédibles, le mieux est de partir d'une base réelle. "Dans le cas d'un incendie ou de flammes par exemple, on crée quand même un petit incendie – toujours sous contrôle – et on vient rajouter par-dessus des flammes numériques pour rendre le tout beaucoup plus impressionnant. Alors que sur le plateau, il ne l'était pas du tout !"