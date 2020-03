The Barefoot Emperor au Plaza Art à Mons: quand le Roi des Belges devient Empereur d'Europe

Un nouveau film belge qui sort cette semaine et qui aborde avec humour et poésie un sujet grave. "The barefoot Emperor", traduisez "l'Empereur aux pieds nus" nous raconte l'histoire loufoque d'un roi des Belges pressenti pour devenir l'Empereur d'une nouvelle Europe repliée sur elle-même. Les réalisateurs, Peter Brosens et Jessica Woodworth proposent une œuvre insolite, étrange. Ln film a été présenté ce samedi 29 février en avant-première wallonne au cinéma Plaza Art à Mons. Une découverte déconcernatante pour le public partagé entre rire et malaise.

The barefoot Emperor est la suite d'un autre film du duo brosens/Woodworth: "The King of the Belgians". Il s'agissait de l'épopée de Nicolas 3, imaginaire Roi des Belges qui tentait de sauver son pays de l'éclatement. Dans l'épisode deux, la séparation est effective. Et après l'effacement de la Belgique, c'est toute l'Europe qui s'écroule. Mais le bon roi, en convalescence sur une ile croate n'en sait rien. Il vient d'échapper à la mort et s'est réveillé dans un sanatorium qui fait davantage penser à un asile psychiatrique. Le film, lent et poétique fait sourire plus que rire. Jessica Woodworth parle d'un humour salé, alors que l'épisode un était plus léger, "plus sucré": "au fond de chaque comédie, il y a une tragédie, explique la réalisatrice. Comme les temps sont si sombres, ça offre un peu de lumière,ça permet au spectateur de regarder avec un autre oeil ce qui se passe autour de nous".

Dans sa prison dorée, le roi est manipulé par une bande d'extrémistes fascisants. Sans les rôle principaux, une distribution belge et internationale avec des acteurs comme Peter Van Begin, Géraldine Chaplin, Ugo Kier... Le comédien belge Bruno Georis incarne le chef du protocole du roi. Une espèce de clown blanc dans cette satyre qui résonne comme une mise en garde: "c'est une forme de résistance mais qui n'est pas crispée - nous dit-il - ce n'est pas de la morale, c'est un appel poétique à regarder et à en rire. parce que rire c'est prendre distance et dire oh là, on ne va pas dans une direction qui correspond à nos aspirations profondes".

Reste à voir comment ce film belge sera accueilli de part et d'autre de la frontière linguistique... Lors de cette avant-première wallonne en tous cas, il été apprécié par le public montois.

The Barefoot Emperor sort en salle ce mercredi 4 mars.