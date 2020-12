Tests salivaires en maisons de repos : un premier bilan "encourageant"

Une goutte de salive, pour détecter les cas de coronavirus dans les maisons de repos wallonnes. Ce programme de dépistage salivaire massif, a démarré au début du mois de novembre. Aujourd’hui, place aux premiers résultats.

65.000 tests réalisés, 760 positifs

En Wallonie, la quasi-totalité des maisons de repos participent au projet. Un peu plus de 65.000 tests salivaires ont été réalisés dans les maisons de repos, auprès des résidents, mais aussi du personnel. Quelque 760 échantillons prélevés se sont révélés positifs (soit un peu plus d'1%), répartis dans 95 maisons de repos.

Ces résultats ont évidemment permis de prendre des mesures, d’écarter ou d’isoler les personnes testées positives pour éviter la propagation de la maladie.

Coût de l’opération : 7 millions d’euros

Ce test salivaire, développé par l’Université de Liège, est déployé dans les maisons de repos de la Région walonne, en partenariat avec l’Université de Mons.

Il est certes, réputé moins fiable que le classique test nasopharyngé (il est efficace dans environ 60% des cas contre 80% pour un test nasopharyngé), mais présente l’avantage d’être moins cher, indolore, et permet d’obtenir un résultat rapide.

Depuis le début du mois de novembre, les résidents et le personnel des maisons de repos sont donc testés, chaque semaine. Les échantillons de salive sont ensuite rapatriés dans un laboratoire de la faculté vétérinaire de l’Université de Liège, où ils sont analysés. En 12 heures seulement, les résultats sont connus.

Un projet pilote jugé " encourageant "

Coût du projet : 7 millions d’euros, intégralement pris en charge par la Région Wallonne. Une dépense utile selon Christie Morreale, la ministre Wallonne de la santé. " Le projet pilote est encourageant ", estime la ministre. " Cela a permis d’isoler des personnes contaminées dans 95 maisons de repos et d’éviter des contaminations en chaîne ".

À ce stade-ci, impossible d’affirmer avec certitude que le dispositif a bien permis de freiner la propagation de la maladie, dans les maisons de repos. Mais des indices existent. " On voit qu’à l’échelon national, on est sur un plateau. Il n’y a plus vraiment de diminution du nombre des cas ou des hospitalisations par jour, tandis que dans les maisons de repos wallonnes, ça continue à descendre ", observe Fabrice Bureau, professeur à l’Université de Liège, à l’origine de la mise au point de ces tests salivaires.

Prochaine étape : le dépistage des visiteurs

" Est-ce que cette chute des cas est liée à l’utilisation du kit salivaire ? On n’a aucune preuve pour le dire, mais en tout cas c’est un fait qui nous permet de penser que notre action dans les maisons de repos est positive ", conclut le chercheur.

Ce programme wallon de dépistage massif, serait scruté de près par la Région de Bruxelles-Capitale et la Flandre. Prochaine étape en Wallonie : un dépistage proposé cette fois aux visiteurs des maisons de repos.