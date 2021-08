"Testing généralisé" pour les habitants d'une dizaine de communes autour de Libramont

Ces derniers jours, une nette recrudescence du nombre de cas positif à la Covid 19 a été constaté dans la région du Centre-Ardenne. Une tendance largement supérieure à la moyenne nationale. "Elle est de 3,9%, explique le gouverneur faisant fonction Olivier Dervaux. Les hôpitaux du Centre-Ardenne enregistrent plutôt une moyenne de 9%, avec un pic à 16%, donc on est quand même significativement au delà. Par ailleurs le taux de reproduction du virus pour la province de Luxembourg est de 1.3, c'est le taux le plus élevé aujourd'hui en Belgique".

Pour les habitants des communes concernées, le "drive-in" installé à l'hôpital de Libramont pourra les accueillir dès ce vendredi. Il est possible de s’y rendre sans rendez-vous de 8h30 à 11h30 et de 14h30 à 18h00 en semaine ; de 10h30 à 11h30 et 14h00 à 16h00 le samedi ; de 14h00 à 16h00 le dimanche. Le test sera gratuit et sans prescription.