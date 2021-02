Testing à l’école du Grand Frêne à Ophain : participation massive des élèves et du personnel

Comme annoncé hier, la commune de Braine-l’Alleud organisait ce jeudi un testing généralisé à l’école du Grand Frêne à Ophain. Au total, 450 élèves et membres du personnel étaient invités à passer un test PCR. Une mesure prise après que plusieurs cas positifs ont été découverts dans une classe de maternelle, par ailleurs mise en quarantaine depuis le début de la semaine.

L’opération a duré toute la matinée, ainsi qu’une partie de l’après-midi, et a rencontré une adhésion remarquable : 93.6% de participation en primaire, 85.5% en maternelle, 100% chez les adultes. "C’est ce qu’il fallait faire, témoignait un papa. On saura s’il y a des cas dans d’autres classes, afin d’isoler les personnes contaminées et éviter la propagation."

Nous les avons rassurés

Du côté de la direction, on se disait également impressionné par la réaction des enfants, qui se sont prêtés au jeu sans broncher. "Ils ne sont pas stressés car nous les avons rassurés, expliquait la directrice Valérie de Cuyper. Les petits ont fait cela comme des chefs, presque aucun n’a pleuré. Au contraire, ils se battaient pour passer en premier."

Les résultats sont attendus vendredi ou samedi. Les autorités locales décideront alors s’il faut fermer certaines classes, voir tout l’établissement. D’ici là, toutes les personnes testées doivent observer une quarantaine. Les enfants qui n’ont pas été testés ne peuvent quant à eux pas revenir à l’école avant le 8 mars.