Test PCR gratuit côté Français : beaucoup de Belges passent la frontière pour le réaliser

Georges-Louis Bouchez : "les tests PCR ne seront pas gratuits" - QR le débat - 20/05/2021 Et si Georges Dallemagne espère que les tests soient gratuits, notamment à l’égard des jeunes, pour éviter toute forme de discrimination, Georges-Louis Bouchez annonce d’ores et déjà que ce ne sera pas le cas : "La gratuité n’existe pas. C’est toujours le citoyen qui paie à la fin. Le covid safety ticket, pour les événements de plus de 5.000 personnes entrent en vigueur le 13 août et s’arrêtent le 30 septembre. Tout le monde aura eu à ce moment-là la possibilité d’être vacciné de manière gratuite ou de faire un test. Donc ça ne se justifierait pas que le test soit gratuit."