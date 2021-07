Tentes inondées, prairies sous eaux… des centaines de scouts ont dû quitter leur endroit de camp cette nuit

La pluie a fait des dégâts un peu partout en Belgique cette nuit. De nombreuses communes de Wallonie ont été touchées entraînant des centaines d’interventions des pompiers et des services de secours.

L’heure est encore au bilan avec des caves inondées, des coulées de boues ou encore des chaussées entravées. Les pompiers ont aussi été beaucoup occupés par les évacuations de camps scouts.

En province de Liège et en province de Namur, ce sont les mêmes scènes un peu partout : des prairies sous eaux et des scouts et guides qui lèvent le camp pendant la soirée, ou même pendant la nuit.

En tout, plusieurs centaines de scouts ont dû quitter leur lieu de camp. Impossible de citer toutes les communes concernées. Mais la zone de pompiers DINAPHI (Dinant-Philipeville) a été très sollicitée cette nuit du côté de Couvin, en particulier, mais aussi Cerfontaine, Beauraing, Rochefort, Wavreille… En tout, neuf camps ont été évacués.

Relogés en urgence

"C’était essentiellement des tentes immergées ou en passe de l’être et qui ont été évacuées par mesure de précaution par les pompiers en collaboration avec la police", explique le lieutenant Patrice Liétard qui précise que les services de secours "ont reçu l’appui de la Croix Rouge pour la distribution de couverture".

Du côté de Verviers, les pompiers ont réalisé plus de 200 interventions sur la nuit, avec aussi au programme l’évacuation de camps scouts à Theux et Jalhay. En province de Luxembourg, c’est le cas à Bras, près de Libramont aussi.

Il a fallu reloger en urgence ces enfants. Et là ce sont les communes qui ont pris le relais pour trouver des salles, transporter les enfants, et puis les mettre au sec.

A Jalhay, en province de Liège, 4 camps ont été évacués, soit 80 scouts en tout. "Ils étaient très contents de nous voir. Ils étaient heureux de pouvoir passer la nuit au sec parce qu’il y avait beaucoup d’eau", déclare Michel Fransonet, bourgmestre de Jalhay.