Tentative d'enlèvement à Bertrix: le suspect, en aveux, a été inculpé

Nouveau rebondissement dans l'affaire de la tentative d'enlèvement survenue à Bertrix le 28 février dernier, où une jeune fille de 13 ans avait été saisie par les épaules sur le chemin de l'école par un automobiliste qui lui avait demandé de monter à bord de son véhicule.

Un suspect a été interpellé hier matin. Il a été entendu et présenté au juge d'instruction.

Selon le Parquet du Luxembourg qui a tenu un point presse cet après-midi, l'individu est en aveux et est inculpé de tentative d'enlèvement.

Il était connu des services de police pour des faits de roulage. L'homme dont on ne connait toujours pas l'identité mais dont on sait qu'il est domicilié en province de Luxembourg, est incarcéré à la prison d'Arlon. C'est grâce au témoignage de la jeune fille et au portrait-robot diffusé que l'individu a pu être arrêté.