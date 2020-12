Tensions dans les quartiers à Bruxelles: le cercle vicieux lié au trafic de stupéfiants

Comment apaiser les tensions entre jeunes et policiers dans certains quartiers ? La question taraude sans doute certains bourgmestres de la région bruxelloise. Et on l'imagine, d’autant plus à l'approche des fêtes de fin d’année qui vont sortir de l’ordinaire en raison de la crise sanitaire. A Ixelles, avant le confinement, on a misé sur la prévention. Mais pour le bourgmestre Ecolo Christos Doulkeridis, il faut désormais s’attaquer à la racine du problème : le trafic de stupéfiants.

Des contrôles parfois deux ou trois fois par jour

Dans le quartier de la Tulipe, à deux pas de la Place Saint-Boniface, les tensions entre jeunes et policiers ne datent pas d’hier. Les jeunes issus du quartier mais aussi des alentours se posent souvent dans le petit parc qui est coincé entre deux barres d’immeubles, ce qui peut générer du bruit. Les riverains se plaignent de ces nuisances, la police intervient.

Le premier confinement, puis le contrôle covid qui a mal tourné il y a un peu plus de trois semaines ont soufflé sur les braises. La présence policière a été renforcée, selon trois jeunes du quartier que nous avons rencontrés.

" Deux ou trois jours plus tard, ils sont arrivés comme des barbares. Ils nous ont demandé nos cartes d’identité, à l’un des éducateurs aussi ", raconte ce mineur, entre deux livraisons à vélo. " Alors qu’on ne faisait rien de mal, on jouait, on était tranquille. Ils ont pris des photos de nos têtes. On a demandé pourquoi, on leur en a demandé les raisons, mais ils ne nous ont pas répondu ".

" Depuis 3 semaines, il y a des policiers non-stop ", confirme Lucie Van Cauwelaert qui travaille pour l’association Dynamo AMO. " Cela met un climat de tensions. Et j’ai l’impression que les jeunes deviennent ce que la police veut qu’ils soient. Au plus il y a de contrôles, au plus on se sent fautif. Même nous en tant que travailleurs, on a ce sentiment. Pour le moment : c’est tendu ".

Les bons policiers nous disent pourquoi ils nous contrôlent

Quelles sont les origines de ces tensions ? Difficile de les dater pour ces jeunes de 17 et 18 ans. " Depuis qu’on est tout petits, on se fait contrôler. Parfois, avec le policier, ça démarre un peu, on ramasse. Ils nous reprochent de prendre la fuite, mais parfois, ils nous font rentrer dans la camionnette et ils frappent ". […]

" Il y a aussi des bons policiers, qui nous disent directement pourquoi ils nous contrôlent. Mais c’est plus rare. Les autres, ils abusent de leurs pouvoirs. Ils jouent de leur serment. Ils nous disent : Nous, on est assermenté ! J’ai déjà entendu plein de fois cette histoire : Maintenant si je te casse la gueule, tu vas faire quoi ? Tu vas ‘plainter’. Mais qui ils vont croire, tu crois? "

" Il y a des policiers qui sont insolents, et ils s’étonnent qu’il y ait des retours insolents. Alors qu’il faut du respect dans les deux sens. Ce n’est pas parce que nous, on ne porte pas l’uniforme qu’on ne doit pas être respecté ".

Ces ados le disent eux-mêmes : ce ne sont pas forcément des enfants de chœur, certains ont déjà été arrêtés, parfois condamnés par le tribunal de la jeunesse. Mais ils voient ces contrôles généralisés et la manière dont ils se déroulent comme de l’injustice.

La racine du problème: "le trafic de stupéfiants"

A Ixelles, un travail de prévention a pourtant été mené, avant le confinement. " On a fait plein de réunions de prévention ", explique Christos Doulkeridis, bourgmestre d’Ixelles. " Avec des associations, avec les habitants qui sont concernés, avec la police, pour tenter d’essayer de régler ces tensions dans le dialogue. Mais on voit bien que ça ne va pas très loin. La raison, c’est parce que derrière tout ça, il y a du fric, il y a un trafic et donc des personnes se comportent comme si elles protégeaient un quartier et leur trafic de stupéfiants ".

La commune continuera le travail de prévention, les dispositifs de soutien à l’école, au logement, à l’emploi, la prévention, etc. Mais " il faut aussi s’attaquer à ce trafic de stupéfiants de manière sérieuse, sinon c’est peine perdue !" analyse le bourgmestre.

Les policiers s'épuisent à arrêter encore et encore

Là-dessus, la commune dit manquer de leviers : " En tant que bourgmestre, qu’est-ce que je peux faire ? Je peux éventuellement déplacer le problème un peu plus loin. A la limite, je peux le déplacer sur une autre commune. Mais est-ce que l’on attend vraiment ça, d’un homme politique ? C’est pour cela que j’ai demandé de réfléchir à une stratégie globale ". Par ailleurs " Les policiers s’épuisent à arrêter, ré-arrêter, éventuellement quand il y a un petit suivi, ces personnes sont remplacées par d’autres, qui refont exactement la même chose ".

" A Ixelles, on a eu un mort dans le quartier d’Aulne, près de l’Hôpital. Des gens se baladent avec des armes. Ce n’est pas un cas isolé, d’autres communes sont concernées ", affirme Christos Doulkeridis. On se souvient aussi de cette fusillade l’été dernier à Forest. Elle a fait une victime, un jeune homme de 23 ans.

Tirer la sonnette d’alarme

Catherine Moureaux, bourgmestre de Molenbeek ne dit pas autre chose : " Presque que toutes les communes bruxelloises font face à des problématiques de violences dans les quartiers, liées au trafic de stupéfiants ". Mais elle ne veut pas forcément lier la thématique aux tensions entre jeunes et policiers.

" J’ai envie de tirer la sonnette d’alarme et d’appeler à l’aide. A Molenbeek, le nombre de quartiers sous pression en lien avec le trafic de stupéfiants augmente. D’un quartier, on est passé à deux, trois puis quatre ". A l’initiative de la bourgmestre, la question a d'ailleurs été soulevée lors de la dernière conférence des bourgmestres mercredi dernier, pour dégager ensemble, de nouvelles pistes, avec les zones de police et le procureur du roi de Bruxelles, Jean-Marc Meilleur.

Le bourgmestre d'Ixelles a lui rencontré la ministre de l'intérieur Annelies Verlinden et la ministre de la jeunesse Valérie Gladigny pour en discuter.

A l'approche des fêtes de fin d'année

De retour dans le quartier de la Tulipe, on sent peut-être déjà les effets de ces rencontres, de ces analyses. La police est très présente ces derniers temps: la police locale mais aussi depuis peu, fédérale selon l'association Dynamo AMO.

"Ca change la donne, ça rajoute de la tension. La police fédérale arrive avec un problème qu'elle doit régler", déclare Adrien Ghilardi, éducateur de rue à Ixelles. "Je crains que c'est arriver avec 'des gros sabots' dans un quartier où les jeunes sont déjà en rébellion par rapport à l'ordre et la police en général. La police de quartier faisait jusqu'ici un travail très consciencieux et très calme avec les jeunes qu'elle connaît".

Cela dit, il existe des trafics et deals dans ce quartier et ailleurs dans la commune, selon la police. "Mais il y en a partout, à Uccle aussi!, réplique l'un des jeunes rencontrés. "Ils débarquent ici, comme si on était le cartel de Cali! Parce que quand ils nous contrôlent, ils trouvent deux ou trois grammes sur des jeunes. Mais c'est peut-être pour leur consommation personnelle", lance un autre jeune.

Dans tous les cas, "c'est une minorité de ces jeunes qui sont impliqués dans les trafics", recadre Lucie Van Cauwelaert. "Or cette présence policière crée une tension générale avec tous les jeunes. Pour les fêtes de fin d'année, je me dis : ouille ouille, comment ça va se passer dans le climat actuel".

Un cercle vicieux

Le risque, c'est donc que d'un côté, les tensions montent en puissance dans ces quartiers. Mais de l'autre, sur le front du trafic de stupéfiants, rien ne dit que la répression donnera des résultats. Au contraire. "C'est un cercle vicieux dont il est compliqué de sortir", explique Christine Guillain, professeure de droit pénal à l'université Saint-Louis. "Quand l'on rajoute de la répression, les milieux mafieux rivalisent d'imagination pour échapper à la police. On voit bien ce qui se passe à Anvers: une explosion de violences. C'est sans fin".

Alors quelle solution ? La décriminalisation des activités liées à la consommation de drogues, selon Christine Guillain, et jouer la carte de la réglementation. "Quand l’Etat réglemente et prend en charge la vente, il y aura une diminution drastique de la criminalité liée à la drogue, mais cela ne résoudra pas tous les problèmes".

Certains pays expérimentent ce changement de paradigme, comme le Portugal, le Canada, ou certains Etats américains. Faire sortir la consommation de drogues du champ de la sécurité, en faire une question de santé.

En Belgique, on en est loin. Selon des chiffres de la police fédérale qui datent de 2016, la drogue représente le premier phénomène en termes d’arrestations judiciaires et le deuxième en termes de capacité d’enquête (après le terrorisme). " La moitié de la population carcérale est liée à des contentieux en matière de drogue", tandis que la détention de stupéfiants représentait 70% de l’ensemble des faits enregistrés par la police en 2018 ", relève enfin Christine Guillain.