Templeuve: "Y en a dans le bocal", une box repas locale, bio et zéro déchet

Les box repas sont de plus en plus populaires. On vous offre une recette, les ingrédients et vous n'avez plus qu'à cuisiner. Mais toutes les formules ne se valent pas sur le plan écologique. A Templeuve (Tournai), "Y en a dans le bocal" pousse assez loin le curseur en la matière. Ici, pas de déchets, mais des emballages récupérables. Et les recettes originales sont composées de produits bio et locaux.