Templeuve: victime d'un home-invasion, il va au contact et réussit à mettre en fuite ses agresseurs

Deux individus ont effectué un home-invasion, la nuit de lundi à mardi, dans une habitation de Templeuve (Tournai). La victime, qui a été agressée, a réussi à mettre en fuite les deux auteurs, a-t-on appris mardi auprès du parquet de Tournai.

Un dossier à l'information a été ouvert mardi par le parquet de Tournai à propos d'un home-invasion qui a été opéré mardi, peu avant 04h00 du matin, dans une habitation de la rue Aux Pois à Templeuve, dans l'entité de Tournai. Ce village est proche de la frontière franco-belge.

"Putain, on se tire!"

Après avoir forcé la porte de cette maison, deux individus sont entrés, puis ont fouillé les lieux. "Le vol était le mobile de cette effraction. Ayant entendu du bruit, l'occupant des lieux a quitté sa chambre, puis a descendu les escaliers afin d'aller voir ce qui se passait. En descendant les marches, il est tombé nez-à-nez avec un des auteurs", explique Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi de Tournai. Lors d'une rixe entre les deux hommes, la victime a été violemment poussée, puis a trébuché sur un meuble de télévision. Ne s'en laissant pas compter, la victime s'est relevée et a repoussé son adversaire qui a pris la fuite. Arrivée dans le hall d'entrée, la victime a découvert la présence d'un second individu. Une nouvelle bagarre a éclaté entre les deux protagonistes. Criant "Putain, on se tire!", l'agresseur et son complice ont quitté les lieux et se sont engouffrés dans une voiture. Mis en fuite par l'occupant de la maison, les deux auteurs n'ont rien pu emporter.

Une enquête a été ouverte par la police de la zone du Tournaisis.