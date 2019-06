Accident de camions à Templeuve: un chauffeur décédé, l'A17/E403 complètement bloquée

L'autoroute A17/E403 est complètement bloquée à Templeuve (Tournai) suite à un accident survenu ce vendredi peu avant 13h entre plusieurs camions. Un accident qui a coûté la vie à un chauffeur routier.

Un premier accident s'était produit vers 11h30 entre un camion tampon (véhicule incitant les autres à ralentir ou à changer de voie) et une camionnette dans le sens Tournai-Mouscron-Courtrai. Ensuite, un sur-accident s'est produit vers 12h50 avec trois autres camions peu après la sortie Templeuve.

Un chauffeur décédé, un autre blessé

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés. Ils ont dépêché sur place une autopompe, un camion-citerne, un véhicule de désincarcération, une ambulance, un SMUR et un véhicule de commandement.

Suite au téléscopage, "la cabine du premier véhicule a pris feu. Le chauffeur est malheureusement décédé. Le second camion s'est couché sur le flanc, entravant les bandes de circulation. Le conducteur a été blessé et admis au centre des urgences du site Union du CHWapi de Tournai. Dans les deux autres camions impliqués, on ne déplore aucun blessé. Pour arriver sur place, nous avons dû emprunter l'autoroute à contre-sens", expliquait vers 13h30 le capitaine Eric André, responsable de l'intervention.

Distribution d'eau aux usagers coincés

En ce début de vacances, l'autoroute en direction de la côte belge est totalement bloquée à la circulation. On ne peut plus s'y engager en amont, mais les usagers qui se sont retrouvés coincés suite à l'accident ne seront pas abandonnés. La protection civile et les pompiers leur distribueront de l'eau. Petit à petit, les véhicules seront invités à faire demi-tour et à quitter l'autoroute à contresens, car dégager la chaussée prendra du temps.

L'autoroute restera fermée une partie de l'après-midi.