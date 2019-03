Tempête Freya: des arbres et des branches retrouvés sur la chaussée en Wallonie

De fortes rafales de vent ont frappé la province de Brabant wallon dans la nuit de dimanche à lundi, dans le sillage de la tempête Freya qui arrive de l’ouest. Depuis 4 heures du matin, entre 20 et 30 interventions de pompiers ont eu lieu dans la province. Des arbres et des branches sont tombés sur la chaussée, et un trampoline s’est même envolé.

Dans le reste du pays, Inforoute informe que des arbres et des branches ont été retrouvés sur la N5 Couvin-Charleroi, aux environs de Laneffe vers Charleroi, ainsi que sur la N5 Bruxelles-Charleroi, au kilomètre 18/19, entre Mont-Saint-Jean et Plancenoit, vers Charleroi. Aucun accident n'est à déplorer depuis la nuit de dimanche. La chaussée est fermée dans les deux sens sur la N57 Renaix-Lessines, aux environs de Flobecq. Il y a des ralentissements sur l'E42 Battice-Prûm, peu avant Lambermont, au kilomètre 5/6 vers Prûm (3km avec 20mn). Sur l'E411 vers Luxembourg, à hauteur d'Achêne, au kilomètre 80.3, la chaussée est partiellement entravée.

Dans la région bruxelloise, le Bois de la Cambre est fermé à la circulation jusqu’à lundi midi. Un arbre serait prêt à tomber sur le ring extérieur, aux environs de Groenendael, au kilomètre 17.5 vers Zaventem.

La tempête Freya avait auparavant frappé les côtes françaises dimanche soir, avec 43 départements de l’ouest en alerte orange. Les rafales atteignent 80 à 90 km/h sur l’intérieur des terres, selon Météo France.