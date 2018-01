Tempête Eleanor: le point sur les dégâts, province par province (photos et vidéos)

Les pompiers de Bruxelles ont effectué une septantaine d'interventions mercredi matin. Les pompiers sont essentiellement intervenus pour des chutes d'arbres constatées principalement dans les communes d'Uccle et de Watermael-Boitsfort, indique mercredi Pierre Meys, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Arbres et branchages arrachés ont aussi mobilisé les pompiers de l'est brabançon, lesquels ont également dû intervenir après l'effondrement d'un mur d'habitation en construction dans l'entité d'Orp-Jauche. Le pignon d'une maison en construction a par ailleurs été soufflé par le vent dans le village de Noduwez (Orp-jauche).

Un arbre a écrasé une voiture à Ottignies et un second s'est effondré sur une habitation à Rixensart. La toiture d'une habitation s'est par ailleurs envolée à Walhain.

Outre les traditionnelles tuiles et câbles électriques jonchant le sol, les pompiers sont essentiellement sortis pour des opérations de tronçonnage, plusieurs arbres s'étant couchés sur les voiries. "Un arbre a même écrasé un véhicule, sans faire de blessé", précise-t-on au dispatching de Wapi.

Depuis 03h du matin, les services de secours de Wallonie picarde sont sur la brèche après le passage de vents tempétueux dans le Hainaut occidental. Les interventions concernent les villes et communes de Tournai, Mouscron, Ath, Beloeil, Lessines, Frasnes et Antoing.

Province de Liège

Une vingtaine de missions liées à la tempête Eleanor ont occupé mercredi matin les pompiers de la zone de secours de Hesbaye, lesquels sont aussi intervenus en fin de nuit pour un incendie d'habitation survenu dans l'entité de Wasseiges.

Un incendie d'habitation s'est déclaré, mercredi matin vers 4h50, dans une maison située le long de la rue de l'Eglise, dans le village de Meeffe. Selon les pompiers que nous avons contactés, cet incendie n'a pas de lien avec la tempête.

Les pompiers ont également été appelés à intervenir dans les régions de Hannut et de Waremme où de nombreux arbres et branchages encombraient certaines voiries. Mais les routes ont été dégagées et la situation est revenue à la normale en fin de matinée.

Une centaine de missions ont par ailleurs été confiées mercredi aux pompiers de Huy et de Hamoir. Les sapeurs hutois et hamoiriens de la zone de secours Hesbaye Meuse Condroz (Hemeco) se trouvent en intervention sur le terrain depuis mercredi matin. Une centaine d'appels ont été enregistrés dans le courant de la matinée, relatifs aux conséquences des vents violents qui soufflent sur la région depuis le milieu de la nuit dernière. Ce sont essentiellement des arbres et branchages arrachés qui mobilisent les services, mais rien de grave ne s'est produit, précise-t-on au poste central de la zone.

A Nandrin, les dégâts étaient impressionnants, comme en témoignent les quelques photos ci-dessous. La toiture d'une habitation a été arrachée, la famille qui l'habite doit être relogée.