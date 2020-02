Tempête Ciara à Bruxelles: chutes d'arbre et des lignes de trams et bus à l'arrêt

Plusieurs dégâts à cause de chutes d'arbres ont déjà été constatés depuis le début de l'après-midi ce dimanche, en région bruxelloise, selon les pompiers de Bruxelles. Plusieurs lignes de trams sont également affectées par la tempête.

Plusieurs lignes en partie interrompues

Le trafic de la ligne de tram 39 entre les stations Stockel et Ban-eik est actuellement interrompu en raison des intempéries. La ligne de tram 44 entre les stations Madoux et Tervuren l'est également. La ligne de tram 3 est elle aussi interrompue entre les stations Van Praet et Esplanade ainsi que la ligne 7 entre les stations Van Praet et Heysel. "Des navettes de bus ont été mises en place", a précisé Anne Van Hamme, porte-parole de la Stib. "Ces lignes de tram ont été interrompues de notre propre initiative, compte tenu des risques liés au vent sur ces tronçons bordés d'arbres", a-t-elle précisé.

Du côté des lignes de bus, le trafic de la ligne 13 entre Etangs Noirs et Simonis est interrompu sur ordre de police, tout comme celui des lignes 71, 66 et 29 entre Arenberg et De Brouckère. La ligne 66, également entre Arenberg et De Brouckère, est quant à elle déviée.

La ligne 34 entre Souverain et Saint-Anne vient également d'être interrompue.

Nombreuses chutes d'arbre

D'après divers sites d'informations routières, un arbre est notamment tombé sur l'A12 à hauteur de Meise en direction de Bruxelles, vers 15h45. Mais la chaussée a été rapidement dégagée.

Un arbre est également tombé sur une voiture, rue des Epicéas à Watermael-Boitsfort, signale-t-on sur la page Facebook Alertes Contrôles de Police - Infos Bruxelles. Un arbre est aussi tombé avenue Victor Emmanuel III à Uccle, endommageant une voiture, ainsi qu'à l'avenue Circulaire et à l'avenue Messidor. Des arbres sont aussi tombés avenue Mathieu De Jonge à Ganshoren et rue des Artistes à Laeken.

Les pompiers sont également intervenus pour des dégâts sur la route, au niveau de la chaussée de Wavre à Auderghem.

Enfin, le Quai de Biestebroeck et la Digue du Canal à Anderlecht ont été fermés à la circulation dans les deux sens entre le Boulevard Paepsem et la rue Pierre Marchant, selon Mobiris.