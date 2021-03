Télétravailler dans sa cabane de jardin ?

Un an de télétravail, et ce n’est pas fini ! Pour certains Belges, la crise sanitaire rime avec travail à temps plein depuis la maison. C’est le cas d’Alexandre Gangji, directeur d’une entreprise de consultance et père de famille. Dans sa maison de Rixensart, il n’y a pas de bureau. "Ce n’est pas très agréable ni pour moi, ni pour ma famille qui doit toujours faire attention que je ne sois pas en réunion pour faire du bruit", explique Alexandre Gangji.

La solution a donc été de construire au bout du jardin une annexe de 20 mètres carrés, toute en bois, très lumineuse, aux allures de cabane de jardin haut standing. "Le but, c’est d’en faire un bureau, mais aussi par exemple une chambre d’ami, une pièce de méditation, une pièce pour écouter de la musique, pour prendre l’apéritif avec des amis", explique le père de famille. Le champ de possible est grand. "On a tous envie à un moment donné ce rêve d’enfant d’avoir une cabane au fond des bois. Cet espace répond à cette ambition et à ce besoin que nous avions."

Pour concevoir cette annexe, le Rixensartois a fait appel au menuisier Maxime Reuliau, établi à Tourrines-La-Grosse. La demande ne sortait pas de l’ordinaire pour le menuisier : "cela fait un deuxième petit lieu chez soi où il fait bon vivre. Un lieu où il fait chaud, où il fait clair et où on peut passer du temps sans spécialement avoir le bruit des enfants ou d’une télévision".

Maxime Reuliau opère dans le milieu de l’écoconstruction. Cela fait plusieurs années déjà que l’idée de concevoir des espaces plus réduits et plus intelligents y est tendance. Actuellement, Le menuisier de Tourrines-La-Grosse reçoit beaucoup de demandes pour des annexes où télétravailler en toute quiétude, mais c’est peu souvent l’unique finalité du projet : "Les gens voient plus loin que le télétravail. Ils se rendent vite compte que le projet peut être beaucoup plus mixte que l’idée initiale qu’ils en avaient. En dehors des jours de semaine, en dehors des heures de bureau, on peut en faire une petite pièce à vivre au fond du jardin".

Pour l’instant, chaque demande est traitée sur mesure par le menuisier et son équipe ; par conséquent, le budget d’un tel projet n’est pas à la portée de toutes les bourses. La volonté de Maxime Reuliau est donc de standardiser à l’avenir un modèle de petite annexe de jardin en bois, pour pouvoir rendre ce service accessible à un plus grand public.