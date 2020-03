Télétravail: plus de 1.000 demandes en 5 jours pour un spécialiste de Tubize

Crise épidémique oblige, les entreprises développent fortement le télétravail, ces jours-ci! Du pain béni pour les spécialistes de matériel numérique et de services permettant de travailler à distance.

A Saintes, près de Tubize, une petite société active dans le secteur a vu son carnet de commandes augmenter de plus de 1.000% en seulement 5 jours!

En cette période de crise, cette entreprise de 30 personnes propose ses services gratuitement aux PME, via la plateforme safemeeting.be

"Nous voulions apporter notre aide en cette période particulière", explique Jacques Gripekoven, patron de la société tubizienne. "Par rapport à d'autres outils et par rapport aux solutions destinées aux grandes entreprises, nos services offrent plus de facilité. Pas besoin d'installer de matériel. Le système répond à tous les critères légaux pour les entreprises (RGPD-protection des données) et ne nécessite pas de droits administrateurs. Il est parfaitement sécurisé. Nous proposons, sans devoir nous rendre chez le demandeur, des solutions très faciles, une collaboration dans le "cloud" (le nuage informatique), ainsi que des réunions virtuelles".

L'avis du client

Laurent Choda est un des clients de la société tubizienne. Ce courtier d'assurances a accéléré les solutions de télétravail depuis l'épidémie du coronavirus. Interrogé par écran et micro interposés, il nous explique que cette formule lui permet de travailler avec un collaborateur, comme s'ils étaient tous les deux au bureau.

"Nous pouvons partager les mêmes informations au même moment, comme si la personne était à côté de moi. Nous pouvons partager nos écrans et nos documents. Avec le coronavirus, il fallait trouver le moyen de poursuivre mes activités. Le télétravail nous permet donc de les poursuivre et de consulter nos clients en toute sécurité, sans devoir aller sur place".

Un télétravail qui présente aussi certains inconvénients, mais qui connaît en tout cas une progression fulgurante, en raison du Covid-19.