Téléphérique sur la Citadelle : qu'en pensent les Namurois ?

Une enquête publique devrait démarrer dans les semaines qui viennent concernant le projet de téléphérique sur la Citadelle de Namur. Elle durera deux semaines et permettra aux Namurois(es) de donner leur avis.

Les riverains les plus proches (habitant dans un rayon de 50 mètres) seront personnellement prévenus par courrier. Mais tout le monde peut réagir, même des gens qui n'habitent pas sur le territoire de la commune de Namur. L'ensemble de ces avis sera compilé par le Collège de la ville de Namur et transmis au fonctionnaire délégué de la Région, chargé de délivrer le permis de construire. Ou non...

Ce fonctionnaire vérifiera que les règles en matière d'urbanisme ont été respéctées. Et il trouvera dans le dossier au moins un avis négatif, celui la Commission royale des monuments, sites et fouilles. Cette commission a émis de nettes réserves dans la mesure où le téléphérique va modifier profondément et durablement l'aspect de la Citadelle, pourtant classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie. Le site serait dénaturé.

Cet avis négatif n'a toutefois pas empêché l'Agence wallonne du patrimoine de délivrer un certificat autorisant les travaux pour le téléphérique. Mais depuis lors un autre organisme consultatif a émis un avis. Il s'agit de la Commission consultative d'aménagement du territoire et de la mobilité, la CCATM.

Avis favorable de la Commission d'améganement du territoire, sous réserves...

Cet avis, adressé au collège de la ville de Namur, est mitigé. En fait, il est "favorable" mais avec des conditions ou des réserves. Une des conditions, c'est que l'exploitant assure le démontage et la remise en état des lieux une fois l'exploitation terminée (dans 30 ans ou sans doute plus). La crainte exprimée ici c'est que les pilônes du téléphérique et leur fondation en béton n'affectent de manière irréversible l'architecture même de la Citadelle.

Une autre condition, c'est que les éléments archéologiques présents sur le site (et notamment en sous-sol) soient protégés. L'avis de la CCATM émet aussi une réserve quant à l'intégration architecturale du bâtiment de la station de départ du téléphérique place Maurice Servais.

La CCATM insiste aussi pour que le téléphérique ne soit pas qu'un outil touristique mais soit aussi conçu techniquement et économiquement pour profiter aux Namurois eux-mêmes. ll faut, insiste la commission, que le parking de la plaine des jeux (au sommet de la Citadelle) et les installations du téléphérique puissent être utilisés par les personnes se rendant quotidiennement ou fréquemment au centre-ville : travailleurs, clients des commerces, etc.