Techni-Self surfe avec succès sur la vague du " do-it-yourself " dans les secteurs du chauffage et de l'électricité

Installer en partie soi-même son chauffage ou son électricité, c’est tendance et ça peut permettre de faire de belles économies. A Frasnes-lez – Gosselies (Les Bons Villers), trois entrepreneurs ont décidé de surfer sur cette vague en créant l’entreprise Techni-Self. Ils ont reçu le soutien de plusieurs investisseurs et obtenu un prêt de Sambrinvest. Toute l’équipe travaillait pour Selfmatic, une société active dans le même secteur et déclarée faillite en janvier dernier. L’entreprise basée à Ruisbroek en Brabant flamand comptait six points de vente dont un à Farciennes.

"Il y a eu clairement un problème de gestion", explique Jérome Beaurain le nouveau gérant de Techni-Self. "Nous croyons par contre au concept et nous l’avons encore amélioré ! L’idée c’est vraiment d’accompagner le client qui a acheté son matériel chez nous pour qu’il puisse l’installer lui-même. Nous sommes là pour répondre à toutes ses questions."

Pierre Stevens a poussé les portes de cette jeune entreprise parce qu’il veut placer une ventilation double flux dans l’habitation qu’il rénove. Pour réaliser les travaux, ce bon bricoleur peut s’appuyer sur une notice de montage détaillée : "On me fournit le matériel et un technicien qui va venir une journée pour lancer le chantier. Ensuite nous allons tout faire nous-même, moi et ma compagne."

En Quatre mois l’entreprise a déjà une belle clientèle. Ses trois fondateurs ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Ils espèrent rapidement pouvoir ouvrir un deuxième showroom en Wallonie.