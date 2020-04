TEC: le défi des premières mesures de déconfinement dès ce 4 mai

Parmi les nouvelles mesures qui entrent en vigueur, ce lundi 4 mai: l'obligation, dès 12 ans, de porter un masque (ou une protection similaire) dans les transports en commun.

Sur le réseau TEC, les contrôleurs veilleront au respect du port du masque (ou alternative couvrant le nez et la bouche), au respect des gestes barrières (éternuer dans le pli du coude, par exemple) et de la distanciation sociale. Les patrouilles auront d'ailleurs l'appui des policiers, habilités à dresser un procès-verbal, amendes à la clé.

Par ailleurs, dès ce 4 mai, les TEC augmentent aussi progressivement leur capacité. Dès ce lundi, les bus normaux pourront accueillir un maximum de 19 personnes (au lieu de 5), les bus articulés 26 (contre 12) et les trams de Charleroi: 25 (contre 15).

Griefs syndicaux

Pour la CGSP, tant le port du masque que la nouvelle capacité d'accueil des véhicules posent problème. Le syndicat estime que ces deux mesures ne sont pas suffisantes pour pouvoir garantir la sécurité sanitaire du personnel et des usagers. La CGSP demande que la capacité maximale soit revue à la baisse, soit un maximum de 12 passagers sur les bus normaux, 18 sur les bus articulés et 20 sur les trams carolos.

Pour Vincent Vanboucq, secrétaire régional de la CGSP aux TEC Hainaut-Brabant wallon, il faudra aussi renforcer les patrouilles de contrôles. "Seuls, nos contrôleurs TEC ne pourront pas tout vérifier. Ils doivent être épaulés par les policiers (ndlr: ce qui est prévu par la Fédéral). Les policiers sont d'ailleurs habilités à dresser un procès-verbal, voire à interpeller un individu récalcitrant. Car nous avons constaté des abus les dernières semaines. Certains usagers se promenaient, privant ainsi de place d'autres usagers devant réellement emprunter les transports en commun". Comme le personnel infirmier, par exemple.

Pour certains syndicalistes des TEC, le plus gros défi, ce sera surtout d'assurer la distanciation sociale dès le 11 mai, avec la reprise des commerces, puis dès le 18 mai, avec la réouverture progressive des écoles.

Mesures prolongées

Au-delà du port du masque (aux arrêts et dans les véhicules) et de l'augmentation de la capacité d'accueil, les mesures précédentes restent d'application. "Il faudra toujours monter à l'arrière du véhicule", souligne Stéphane Thiery, porte-parole des TEC. "L'usager devra être en possession de son titre de transport, mais il ne devra toujours pas le valider à bord du véhicule. Nous demandons à nos voyageurs d'avoir un comportement civique et de respecter la distanciation sociale et les gestes barrières. Nos conducteurs, eux, recevront tous un masque de protection. Et nos véhicules continueront à être désinfectés régulièrement".

Quant aux horaires et aux parcours, ils sont maintenus. "Ce sont toujours les horaires de période de vacances, pour deux semaines. Avec certaines lignes renforcées, dans la mesure du possible, notamment vers les hôpitaux", précise la société. Et de rappeler que la priorité va aux usagers qui doivent impérativement se déplacer.

11 puis 18 mai

"Ce dispositif vaut pour deux semaines et sera évalué. Il sera adapté en fonction de l'évolution de la situation", explique le ministre wallon de la mobilité Philippe Henry. "C'est un renforcement de capacité d'accueil qui est progressif. Nous prendrons d'autres mesures (si la situation le permet) pour la deuxième phase, le 11 mai (réouverture des commerces), puis pour le 18 mai (réouverture partielle et progressive des écoles)".