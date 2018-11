Taxis vs Uber: 150 chauffeurs de limousine se sont rassemblés devant le Palais de Justice de Bruxelles

Nathalie Martin s'est jointe au mouvement. Elle a créé sa société il y a un an et demi. "Grâce à ce partenariat, je suis sortie du chômage. Si Uber ne peut plus exercer ici à Bruxelles, beaucoup de sociétés tomberont en faillite. On a tous des crédits, des grosses voitures à rembourser… En plus, moi, je vis seule avec mes enfants. Si les huissiers devaient venir frapper à ma porte, ce serait la catastrophe !"

Comme elle, ils sont près de mille chauffeurs en attente de la décision du tribunal du commerce de Bruxelles et affiliés à l'Association belge des chauffeurs de limousine. Fernando Redondo est le président de cette association qui compte 400 membres. "Nous sommes en train de montrer une solidarité extraordinaire. Regardez : on ne sait plus garer une seule voiture sur la place Poelaert !"