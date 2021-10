Taxe déchets : Seraing va rembourser une dizaine d’euros à chaque ménage

Entre 8 et 14 euros, c’est la somme que va récupérer chaque ménage Sérésien. Il s’agit d’une ristourne sur la taxe déchets, d’un trop perçu.

Ce système de taxation avait d’ailleurs fait de nombreux mécontents à Seraing. Il y a quelques mois, la majorité socialiste décidait en effet d’appliquer le principe du coût vérité. Il s’agit d’une obligation, imposée par la Région wallonne. L’annonce avait néanmoins provoqué une levée de boucliers.

Le principe du coût vérité, c’est que les communes doivent faire peser sur leurs habitants la somme exacte de ce que leur coûte la gestion des déchets, et plus seulement une somme forfaitaire.

Le montant de la taxe se base sur une estimation pour l’année suivante et lorsque la commune perçoit un montant trop important, elle doit le restituer aux habitants. C’est ce qui s’est passé à Seraing.

Un trop perçu de 279.000 euros, soit 8 à 14 euros par ménage

" Les taxes qui ont été perçues pour 2020 nous permettent de payer à 100% la facture d’Intradel et on a même reçu légèrement trop ", explique Laura Crapanzano, échevine socialiste en charge de la propreté. " Ce légèrement trop équivaut à 6%, soit 279.000 euros. "

Cela représente entre 8 et 14 euros pour chaque ménage de la commune, en fonction de leur composition. Une annonce qui ne change rien au fond problème, selon les opposants au coût vérité. " La gestion des déchets devrait être un service public. On devrait donc lui appliquer une gestion publique et pas libérale ".

" Ce système provoque des factures de 200, 300, 400 ou même 500 euros ", assure Damien Robert, conseiller communal d’opposition (PTB). " Quand on subit de plein fouet la pauvreté, ça prend vite des proportions dramatiques. "

Une facture qui sera en tout cas légèrement allégée cette année, puisque la prime promise sera directement déduite de la prochaine taxe sur les déchets.