Taverneux: une ferme auto suffisante qui fabrique du CNG

Néanmoins il faut un véhicule équipé de CNG, un gaz compressé, qui peut être produit à partir de bouses de vaches, entre autres.

Eric Jonkeau est à la tête d’une exploitation agricole à Taverneux près d’Houffalize.

Cette ferme est auto suffisante en énergie grâce à la biométhanisation, et Eric a décidé d’utiliser une partie de l’énergie produite pour fabriquer du CNG. Pourquoi a t-il choisi ce carburant, et comment est-il produit ? :

"C’est un gaz propre avec une motorisation vieille mécanique, donc pas de filtre à particules, et on vient de mettre ce tracteur au point pour les gens comme nous qui vivent en autarcie énergétique. Donc à partir des bouses de vaches, on passe par la méthanisation, on en fait un biogaz brut, et après on va repurifier dans les conteneurs, pour amener à 99 % de méthane, et avoir un gaz impeccable pour mettre dans les moteurs.

Mon but c'est d'être totalement autonome avec tous mes véhicules, pour faire tourner l'agriculture. Pour moi c'est l'agriculture de demain avec un carburant propre."