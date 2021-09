Taverneux : faire son plein de bioCNG à la ferme

La ferme Jonkeau, à Taverneux près d’Houffalize, propose désormais ce service à ses clients, et c’est une première en Belgique. Cette ferme est en effet auto suffisante en énergie depuis deux ans grâce à la biométhanisation, et Eric Jonkeau, le propriétaire, a décidé d’utiliser une partie de l’énergie produite pour fabriquer du bioCNG : "C’est un gaz propre avec une motorisation vieille mécanique, donc pas de filtre à particules, et New Holland vient de mettre un tracteur au point pour les gens comme nous qui vivent en autarcie énergétique". Un engin qui fonctionne au bioCNG, un gaz issu de sources renouvelables (contrairement au CNG "classique", qui provient d’énergies fossiles).

Il est fabriqué à partir des déchets verts d’une brasserie et d’une fromagerie voisines, mais aussi du lisier des 900 vaches de l’exploitation : "À partir des bouses de vaches, on passe par la méthanisation, on en fait un biogaz brut, puis on va le repurifier pour l’amener à 99% de méthane, et avoir un gaz impeccable pour mettre dans les moteurs".

Une fois comprimé et odorisé, ce gaz sera disponible à la vente dans la station-service flambant neuve juste à côté de la ferme. Un investissement de 700.000 € qui s’inscrit dans la continuité pour Eric Jonkeau, qui chauffe déjà sa ferme, fait fonctionner la laiterie et rouler un tracteur de l’exploitation grâce à la biométhanisation : "Mon but c’est d’être totalement autonome avec tous mes véhicules, pour faire tourner l’agriculture. Pour moi c’est l’agriculture de demain avec un carburant propre."