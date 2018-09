Survol de Bruxelles : les bourgmestres du Brabant flamand dénoncent l'inaction du fédéral et réclament des astreintes

La date butoir pour la tenue d'états généraux sur le survol de Bruxelles est dépassée. Ils auraient dû débuter ce lundi selon la décision d'un juge néerlandophone du tribunal de Bruxelles rendue en mai dernier. Cette large concertation impliquant tous les acteurs du dossier est censée aboutir à une loi sur la navigation aérienne avec les routes à utiliser. Mais le ministre fédéral de la mobilité François Bellot n'a toujours pas lancer d'invitation. Voilà pourquoi une partie des bourgmestres du Brabant Flamand s'impatiente et le fait savoir.

L'image est symbolique. Dans la salle du conseil provincial du Brabant Flamand à Louvain, une dizaine de bourgmestres ont pris place pour entamer ces états généraux. Mais ils sont face à des chaises vides, celles notamment de tous les ministres concernés par le dossier. " Nous avons voulu démontrer aujourd’hui que cela ne suffit pas pour nous. On se demande dans quel état on vit, si un ministre ne prend pas ses responsabilités. Et n’écoute pas la décision d’un juge " explique Walter Vansteenkiste, le bourgmestre de Wemmel. " Aujourd’hui, nous demandons la concertation. Un dialogue puisqu’il n’y en a plus depuis des années. Pour voir quelles sont les possibilités et ensuite aboutir à une solution équilibrée qui respecte tous les belges. Tant les habitants de la Région bruxelloise que ceux du Brabant wallon et du Brabant flamand. Aujourd’hui aurait dû débuter cette concertation, mais force est de constater que beaucoup de partenaires restent absents ".

Astreintes

Et cette large concertation est d'autant plus urgente que l'aéroport a des visées expansionnistes. " Contrairement à certains de nos collègues à Bruxelles, nous ne voulons pas que l’aéroport se déplace " affirme Chris Taes, Bourgmestre de Kortenberg et président de la plateforme qui regroupe certaines communes du brabant flamand situées autour de l'aéroport. " Nous trouvons que l’aéroport à une valeur économique très importante. Mais ce que nous voulons, c’est qu’il y ait un équilibre entre les aspects économiques et le confort de vie des riverains ".

Mais ces états généraux ne débuteront pas tout de suite. En tous cas pas avant les élections communales nous confirme le cabinet du ministre Bellot qui entend avoir les mêmes interlocuteurs tout au long du processus de concertation.

Du coup le fédéral s'expose à des astreintes, 50 milles euros par semaine. Les cinq communes du Brabant flamand à l'origine de l'action (Wemmel, Vilvorde, Meise, Machelen, Grimbergen) comptent en tous cas bien les réclamer.